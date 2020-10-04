بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.27%
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:05 م
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 3.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 555 ألف دينار بحريني.
وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.65% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.76% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.51%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.52%، كما هبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.88%.
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