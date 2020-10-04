بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.27%

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 3.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 555 ألف دينار بحريني.



