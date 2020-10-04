بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.27%

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:05 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.27% رابحاً 3.83 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 555 ألف دينار بحريني.

وصعد بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 18.65% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.25%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.76% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.51%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.52%، كما هبط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.88%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الناعة

أخبار تهمك

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 12 ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ 34 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.33% بختام أولي جلسات الأسبوع

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد بنسبة 0.33% في ختام جلسة الإثنين

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد عند مستوى 1313.33 نقطة بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.06% بختام جلسة الأربعاء

مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.07% في نهاية تعاملات اليوم

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»