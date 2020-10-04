مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.93% بختام تعاملات اليوم

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:01 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% خاسراً 21.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 174.4 مليون سهم محققة ما قيمته 104.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2265 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.60%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.58%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.94%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.76%.
  
وقفزت 6 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.45%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.13%، فيما تراجع 22 سهماً على رأسها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.83%، فيما تصدر سهم شركة أرامكس قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.1 مليون ورقة بقيمة 13.1 مليون درهم.

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