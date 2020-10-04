مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.93% بختام تعاملات اليوم

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.93% خاسراً 21.07 نقطة ليغلق عند مستوى 2244.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 174.4 مليون سهم محققة ما قيمته 104.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2265 صفقة لعدد 31 سهماً.









وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.60%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.58%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.94%، 0.93%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.82%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.76%.