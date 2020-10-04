شرطة الرياض: تحديد هوية صاحبة مقطع فيديو احتوى ألفاظ وعبارات إساءة للغير

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تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأحد، من تحديد هوية صاحبة مقطع الفيديو الذي احتوى على ألفاظ وعبارات إساءة للغير، موضحةً أنها مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.



ووفقاَ لصحيفة "عاجل"، صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتوى ألفاظًا وعباراتٍ تتضمَّن إساءة للغير وتسجيله ونشره، مما يندرج تحت نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة من تحديد هوية من قام بهذا الفعل المجرَّم نظامًا.



وأوضح الكريديس أن الفاعل مواطنة في العقد الرابع من العمر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الإجراءات الجزائية.