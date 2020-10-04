حسين الشحات يوضح حقيقة توقيعه لنادي آخر خلال الفترة المقبلة

كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأنباء التي تداولت بشأن توقيعه لنادي آخر خلال الفترة المقبلة.









وقال حسين الشحات في فيديو نشره على حسابه الرسمي بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا النهاردة جي عشان الضجة اللي اتعملت على من يومين، بخصوص العرض، أنا بصراحة مضيت، والعرض مايتفوتش".









وتابع: "أنا جي النهاردة عشان خاطر أقول للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إن أنا مقدرش امضي في نادي غير النادي الأهلي".









وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، توقيع حسين الشحات إلى نادي ببراميدز بعدما تقدم الفريق السماوي بعرض خرافي لنجم الأهلي.