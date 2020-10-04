حسين الشحات يوضح حقيقة توقيعه لنادي آخر خلال الفترة المقبلة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:58 م
حسين الشحات
حسين الشحات
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الأنباء التي تداولت بشأن توقيعه لنادي آخر خلال الفترة المقبلة.


وقال حسين الشحات في فيديو نشره على حسابه الرسمي بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا النهاردة جي عشان الضجة اللي اتعملت على من يومين، بخصوص العرض، أنا بصراحة مضيت، والعرض مايتفوتش".


وتابع: "أنا جي النهاردة عشان خاطر أقول للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إن أنا مقدرش امضي في نادي غير النادي الأهلي".


وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، توقيع حسين الشحات إلى نادي ببراميدز بعدما تقدم الفريق السماوي بعرض خرافي لنجم الأهلي.

أخبار تهمك

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

منذ نصف ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 12 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد حسن يكشف موقف وليد أزارو مع الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

منذ أقل من ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ ساعتين و 55 دقيقة

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

12:19 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»