إيران تسجل 211 وفاة و3653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 211 وفاة جديدة و3653 إصابة  بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقد ارتفع عدد الوفيات في إيران منذ بدء تفشي الوباء إلى 26957 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 471773 إصابة، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، أن 4154 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 389966 منذ بدء تفشي الوباء.

 

وأكدت الصحة الإيرانية، أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، 26 منها في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

 

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