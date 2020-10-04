موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه من الرئيس السيسي الدفعة الرابعة بالرقم القومي على موقع وزارة القوي العاملة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:22 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه من الرئيس السيسي الدفعة الرابعة بالرقم القومي على موقع وزارة القوي العاملة

موعد صرف منحة 500 جنيه للعمالة الغير المنتظمة، مع بداية مطلع شهر جديد أكتوبر 2020 نلاحظ أن المواطنين لن يتوقفون عن البحث عن معرفة متى يتم صرف المنحة الدفعة الرابعة بعد أن سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن استمر عملية صرف المنحة لنهاية العام الجاري 2020 نظراً لظروف المواطنين التي أصبحت صعبة ويشكو منها الكثير من إرتفاع أسعار وضيق مالية ، معاناة كبير يعيش فيها أغلب المواطنين تحديداً العمالة الغير منتظمة التي توقفت أعمالهم ومصدر الرزق الخاص بهم الذي يحصلون منه على المال لسد احتياجات الأسعار من الطعام والشراب بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد ولذلك أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف منحة 500 جنيه على مدار 3 أشهر لحين تحسن الأوضاع وكانت آخر دفعة منحة تم صرفها الشهر الماضي ترقبو معنا لمعرفة المزيد عن موعد صرف منحة العمالة غير منتظمة

موعد صرف منحة 500 جنيه أكتوبر 2020
الموعد الرسمي المقرر لعملية الصرف لمنحة 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة تنطلق في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري خلال هذه الفترة تستعد وزارة القوى العاملة لتجهيز المبالغ التي يحصل عليها المواطن بناءاً على قرارات عبد الفتاح السيسي ال1ذي أعلن عنها منذ يومين، يتم صرف 3 دفعات قادمة الرابعة والخامسة والسادسة من أكتوبر الجاري وحتى شهر ديسمبر القادم 2020 والتي تبلغ قيمتها 1500 على مدار 3 أشهر كل شهر 5000 جنيه، حتى الآن تم أنفاق أكثر من مليار جنيه مصر على منحة العمالة الغير منتظمة لرفع العبء عن المواطنين أصحاب العمالة الغير منتظمة.

أماكن وطريقة صرف منحة 500 جنيه الدفعة الرابعة
عملية صرف المنحة تكون من داخل البنوك الزراعية ومن ماكينات ATM ومن داخل مكاتب البريد المصري المتوفرة في جميع المحافظات في عدة مناطق مختلفة وعلى كل مواطن مستفيد تأتي إليه رسالة عليه التوجه بعملية المصرف في اليوم التالي.

وزارة القوى العاملة منحة الدفعة الرابعة
- لمعرفة كل ما يخص المنحة الدفعة الرابعة عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- إدخال رقم المحمول.
- رقم البطاقة الشخصية.
- الضغط على دخول وسوف تجدون ما تبحثون عنه فيما يخص منحة 500 للعمالة الغير منتظمة.

نظراً لما وجدناه من بحث وتساؤلات مستمرة منذ إعلان عودة صرف من العمالة الغير منتظمة لذلك عرضنا لكم كافة التفاصيل ونتمنى أن تكون مفيدة للجميع.


لازالت مؤشرات البحث على جوجل متزايدة فى ظل انتشار العديد من الاشاعات حول تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الذي لم يتم اعتماد ميعادة حتي الان، الا سنتابع ونستعرض مع حضراتكم كافة المستجدات المطروحة حيال ذلك الدعم لحين صرفة.

موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه من الرئيس السيسي الدفعة الرابعة بالرقم القومي على موقع وزارة القوي العاملة

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