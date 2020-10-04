



الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي المنزلي لشهر أكتوبر 2020 من المصرية للإتصالات آخر موعد لسداد الفاتورة لتجنب انقطاع الانترنت





فاتورة التليفون أكتوبر 2020، الشركة المصرية للإتصالات we تُصدر فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية لشهر أكتوبر، والخاصة بالمحاسبة عن الأشهر الثلاث (أغسطس وسبتمبر وأكتوبر)، مع فترة صلاحية وسماح ممتدتين يمكن خلالها سداد الفاتورة لتجنب انقطاع الخدمة وبالتالي تأثر خدمة الإنترنت، ويهم عملاء المصرية للإتصالات الإستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، وطرق السداد الإلكتروني واليدوي وآخر موعد للسداد، حيث ترتبط خدمة الإنترنت الأرضي المنزلي الـ Wi Fi بخط التليفون الأرضي، لذا يجب الإسراع بسداد الفاتورة لضمان عدم تأثر خدمة الإنترنت.





الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020

- قم بإدخال كود المحافظة ثم رقم التليفون الأرضي.

- اضغط على اظهر الفواتير، لتظهر لك فاتورتك المستحقة للسداد.





فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2020

يتم اصدار فاتورة التليفون الأرضي المنزلي لشهر أكتوبر منتصف أكتوبر الجاري، وتمتد فترة الصلاحية حتى منتصف نوفمبر المقبل، يمكن خلالها استقبال وارسال المكالمات، وإذا لم يتم سداد الفاتورة خلال هذه الفترة تبدأ فترة السماح لمدة 15 يوم، ويمكن خلال هذه الفترة استقبال المكالمات دون اجرائها، وفي حالة عدم السداد خلال فترة السماح يتم قطع الخدمة مؤقتاً عن خط التليفون الأرضي، وتتأثر خدمة الإنترنت في هذه الحالة ويستلزم دفع مصاريف إضافية مقابل إعادة تشغيل الخدمة.





سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي المنزلي لشهر أكتوبر، من خلال منافذ الشركة المصرية للإتصالات We، أو من خلال منافذ التحصيل الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية وهي (فوري- أمان – bee – مصاري….)، كما يمكن سداد الفاتورة الكترونياً من خلال موقع الشركة المصرية للإتصالات على الإنترنت من خلال بطاقة الإئتمان وفيزا ماستر كارد.





هذا ولازالنا نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن فواتير التليفون الارضي بشكل الكتروني من خلال موقع المصرية للاتصالات الذي فعل امكانية استخراج فواتير التليفون المنزلي بشكل اون لاين ومجاني، فى ظل اقتراب ميعاد اعلان فاتورة شهر اكتوبر المقرر اعلانها فى اليوم الرابع عشر اكتوبر.



