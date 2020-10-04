التشكيلة الرسمية لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الكالتشيو

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة بنادي إنتر ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة لاتسيو على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقبل اللقاء يقع الإنتر في المركز الرابع برصيد ستة نقاط فيما يحتل فريق نادي لاتسيو المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

وجاءت تشكيلة النيراتزوري على النحو التالي :-

حراسة المرمى : هاندانوفيتش.

خط الدفاع : كرينيار ، دي فري ، باستوني ، حكيمي.

خط الوسط : باريلا ، فيدال ، جاليارديني ، بيريستيش.

خط الهجوم : لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز.

في المقابل كشف سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو عن تشكيلته والتي جاءت كالآتي :-

حراسة المرمى : ستراكوشا.

خط الدفاع : باتريك ، أتشيربي ، رادو ، لاتزاري.

خط الوسط : ميلينكوفيتش سافيتش ، لييفا ، لويس ألبيرتو.

خط الهجوم : ماوريسيتش ، كوريا ، إيموبيلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاتسيو الدوري الإيطالي إنتر

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 13 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ ساعة و 26 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 10 ساعة

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ أقل من ساعتين

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

إيموبيلي يقود هجوم لاتسيو أمام إمبولي

لاتسيو يحشد قوته الضاربة لمواجهة بولونيا

التشكيل الرسمي لقمة ميلان ولاتسيو في الكأس

السفاح وفان دايك .. وأبرز عقبات يوفنتوس ضد لاتسيو لإسترجاع الصدارة

موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم في كأس السوبر الإيطالي| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر

التشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في السوبر الإيطالي

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»