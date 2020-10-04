التشكيلة الرسمية لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الكالتشيو

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الكرة بنادي إنتر ميلان تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة لاتسيو على ملعب الأوليمبيكو لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.





وقبل اللقاء يقع الإنتر في المركز الرابع برصيد ستة نقاط فيما يحتل فريق نادي لاتسيو المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.





وجاءت تشكيلة النيراتزوري على النحو التالي :-





• حراسة المرمى : هاندانوفيتش.





• خط الدفاع : كرينيار ، دي فري ، باستوني ، حكيمي.





• خط الوسط : باريلا ، فيدال ، جاليارديني ، بيريستيش.





• خط الهجوم : لوكاكو ، لاوتارو مارتينيز.





في المقابل كشف سيموني إنزاجي المدير الفني للاتسيو عن تشكيلته والتي جاءت كالآتي :-





• حراسة المرمى : ستراكوشا.





• خط الدفاع : باتريك ، أتشيربي ، رادو ، لاتزاري.





• خط الوسط : ميلينكوفيتش سافيتش ، لييفا ، لويس ألبيرتو.





• خط الهجوم : ماوريسيتش ، كوريا ، إيموبيلي.