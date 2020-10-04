مذيع يسأل طفل أردني عما يعرفه في مصر.. والأخير: تامر حسني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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من المعروف عن الفنان تامر حسني، أنه يمتلك شعبية جارفة في جميع أنحاء البلدان العربية والأجنبية، وظهر ذلك من خلال مقطع فيديو انتشر عبر السوشيال ميديا لطفلين من الأردن مع مذيع يسألهما تعرفوا ايه عن المصريين؟، فكانت إجابتهم تامر حسني، هو ده" حيث أكدوا على حبهما الشديد لنجم الجيل ومكانته الكبيرة لدى الشعب الأردني.

وحققت أغنية"اختراع" لتامر حسني، الذي طرحها منذ شهر 22 مليون عبر"يوتيوب" وتواجدت وقتها بقائمة الأكثر مشاهدة حول العالم على نفس الموقع ليصبح الفنان المصري الوحيد المُنافس لنجوم العالم في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" العالم والتي تضم أسماء لأنجح وأشهر نجوم وفرق العالم أبرزهم بلاك بينك، سيلينا جومز، BTS، ليتل ميكس، كريستينا أجليرا، كاتي بيري، كيڤين هارت، مالوما".

وتصدر الكليب أيضًا تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات بـ"يوتيوب"مصر وجميع الدول العربية لمدة أسبوعًا كاملًا، كما تصدر اسم تامر حسني، محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

الأغنية عبارة عن "دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


كما يستعد حسني، لطرح أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس" وهي ضمن أغاني ألبومه الجديد وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.


أغنية"مبطلناش احساس" من أغاني ألبوم تامر حسني، الجديد"خليك فولاذي" والمفترض طرحه خلال الفترة القيلية المقبلة، وهي من كلمات محمد القياتي، وألحان محمد حمزه، وتوزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس مدير انتاج هاني جمعه، وإنتاج شركة"روتانا" للصوتيات والمرئيات، وتحت اشراف سعيد إمام.

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