تعيين 1540 شابا وقياس مهارة والترخيص بمزاولة الحرفة لـ 2336 عاملا بالقليوبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية  1540 شابا ، بينهم 19 من ذوي القدرات ، منهم 8 أناثاً و11 ذكوراً، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 5040 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ، فضلاً عن توفير 468 فرصة عمل.
وأوضحت مدير المديرية إيمان السيد ، أن التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي ، تضمن قيام المديرية بإجراء قياس مستوى مهارة 1192 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 3 شهادات  قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج ، و 6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وأضافت أن المديرية قامت بصرف منحاً لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية ، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه  24 ألف جنيه   لـ 8 عمال لرعايتهم صحياً وإجتماعياً ، بالإضافة إلى تسجيل 35 عاملا غير منتظم جديد ليصبح إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة 190 ألف 109 عمال .
كما قامت  المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالتفتيش على 787 منشأة دوريا ، وأسفر عن تحرير 206 محضرا ، وإجراء التفتيش على 658 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 171 محضرًا للسلامة والصحة المهنية ، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 206 شكوى تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 91  للقضاء ، وحفظ 7 شكاوى ، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة .
وقالت مدير المديرية : إنه تم فض إضراب وإعتصام لمجموعة من العاملين بشركة "تى لاند سي" ، ومجموعة شركات "كريازي" وتم عودة العاملين لعملهم مرة أخري بعد تحقيق مطالبهم، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .
 

القوي العاملة تتابع أحوال المصريين بأبوظبي وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،  بزيارة لسوق السمك بالعاصمة، كثيف العمالة المصرية  للاطمئنان على ابنائنا وفتح قنوات تواصل  معهم ، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بعقد لقاءات مع الجالية المصرية بمواقع العمل للتواصل وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل.
 وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير تلقى تقريرا  بذلك من الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبزظبي، أشارت فيه إلى أنها التقت فى إطار زياراتها الميدانية مع العمالة المصرية التى تعمل فى مجال بيع السمك ، وتم التواصل معهم ، ومراجعة وسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية تداعيات فيروس كورونا بالسوق، وإرشاد العمالة بالالتزام باتباع التعليمات فى ذلك الشأن.
كما تم التأكد من وضعهم القانوني ، ووجود عقد عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات ، والوقوف على المشاكل التى تواجههم ، فضلا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وأكدوا أنهم سعداء لعودة حركة البيع الشراء في السوق،  وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتكم دائما .
 
 

أخبار تهمك

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ 19 دقيقة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 14 ساعة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»