النني يقود أرسنال أمام شيفيلد يونايتد في البريميرليج

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:09 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن ميكيل أرتيتا وكريس وايلدر تشكيلة مباراة أرسنال أمام شيفيلد يونايتد والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإمارات لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تشكيلة أصحاب الأرض على النحو التالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : جابرييل ، ديفيد لويس ، تيرني ، بيليرين.

خط الوسط : داني سيبايوس ، محمد النني ، يوكايو ساكا.

خط الهجوم : ويليان بورخيس دا سيلفا ، نيكناه ، أوباميانج.

فيما جاءت تشكيلة نادي شيفيلد يونايتد كالآتي :-

حراسة المرمى : رامسدالي.

خط الدفاع : باشام ، إغان ، روبينسون ، بالدوك.

خط الوسط : لوندسترام ، يبرج ، أوزبرون ، ستيفينيز ، مانغولدريك.

خط الهجوم : بوركي.


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