صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
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تُقام مساء اليوم الأحد ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بين فريقي ليفربول وأستون فيلا في ملعب الأخير.


ويفتقد ليفربول خدمات النجم السنغالي ساديو ماني نتيجة إصابته بفيروس كورونا.


تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا :

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

في خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

في خط الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينو، جوتا.


تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام ليفربول

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: كاش، كونسا، مينجز، تارجيت.

في خط الوسط: ماكجين، دوجلاس لويز، هوريهان.

في خط الهجوم: تريزيجيه، واتكينز، جريليش

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