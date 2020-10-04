هنا الزاهد تبهر جمهورها بإطلالة جديدة لها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وظهرت هنا بالصورة بإطلالة جذابة وانيقة لها ، حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.

وشاركت هنا الزاهد في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


قدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحًا جيدًا لما به من قصة رومانسية.


شاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.

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