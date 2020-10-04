بيرلو يعلن عن يوفنتوس لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي

أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نظيره نابولي مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".





القائمة ضمت كلًا من :-





في حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون.

في خط الدفاع : دي تشيليو - كيليني - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميرال - فاربوتا .

في خط الوسط : أرثور - رامسي - ماكين - بنتانكور - بورتانوفا - كافيجيليا - كولوسيفسكي .

فيخط الهجوم : كريستيانو رونالدو - موراتا - ديبالا - دوجلاس كوستا - فيروني.



