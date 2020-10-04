بيرلو يعلن عن يوفنتوس لمواجهة نابولي في الدوري الإيطالي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:03 م
علي نبوي
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أعلن أندريه بيرلو المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة نظيره نابولي مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
القائمة ضمت كلًا من :-
في حراسة المرمى : تشيزني - بينسجوليو - بوفون.
في خط الدفاع : دي تشيليو - كيليني - دانيلو - كوادرادو - بونوتشي - ديميرال - فاربوتا .
في خط الوسط : أرثور - رامسي - ماكين - بنتانكور - بورتانوفا - كافيجيليا - كولوسيفسكي .
فيخط الهجوم : كريستيانو رونالدو - موراتا - ديبالا - دوجلاس كوستا - فيروني.