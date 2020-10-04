التليفون الأرضى.. 5 خطوات لتفادي غرامة فاتورة أكتوبر

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فاتورة التليفون الأرضى.. كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن فاتورة أكتوبر وأتاحت لعملائها إمكانية البحث عنها إلكترونيا.



و تصدر الشركة المصرية للاتصالات لعملائها فواتير التليفون الأرضي 4 مرات في العام الواحد، وتغطي كل واحدة ثلاثة أشهر من العام، والفاتورة الحالية خاصة بشهر أكتوبر 2020، وتصدر الشركة فاتورة التليفون الأرضي، لشهر أكتوبر 2020، منتصف الشهر الجاري، وتتيح للعملاء سداد قيمتها من خلال الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أو عبر طرق السداد الإلكتروني المختلفة التي توفرها الشركة.



وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن اعتماد المشتركين في خدمات التليفون الأرضى عليها لتفادي تطبيق أي غرامة عليهم:



1- الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الدخول على الرابط التالي https:billing.te.egar-eg وإتباع عدة خطوات وهي إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي، ويتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.



2- عليك الوضع في الاعتبار أن آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 هو بعد صدور الفاتورة بشهر، حيث يتم منح العملاء شهرًا كاملًا لتسديد الفاتورة من خلال إحدى طرق الدفع المختلفة سواء إلكترونيا أو في أحد فروع الشركة المصرية للاتصالات.



3- الامتناع عن سداد فاتورة الاستهلاك لمدة شهر يدفع الشركة إلى تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت الأرضي نهائيا عن الخط، مع تحميل العميل غرامة في حال التأخر في سداد الفاتورة عن المهلة التي حددتها الشركة بجانب قيمة الفاتورة الأصلية مع قطع الحرارة عن الخط الأرضي نهائيا.



4- يمكنك اللجوء إلى عدة طرق من أجل دفع الفاتورة كنظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها، الضغط على زر دفع الفواتير، الضغط على كلمة سداد، وبعد ذلك ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.



5- ومن طرق الدفع أيضا أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان.



