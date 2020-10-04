العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:01 م Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع منذ حوالي 18 ساعة أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي منذ أقل من ساعة الزمالك ينهي صفقة جديدة منذ ساعتين و 24 دقيقة حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب منذ ساعة و 24 دقيقة بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين منذ يومين موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان منذ حوالي 13 ساعة سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه الآن طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب منذ حوالي 5 ساعات نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي منذ ساعة و 27 دقيقة الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم منذ حوالي 17 ساعة عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك منذ ساعة الأهلي يرفض التفريط في أفشة منذ أقل من ساعتين نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك منذ حوالي 4 ساعات تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك منذ حوالي 10 ساعات بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة منذ حوالي 20 ساعة