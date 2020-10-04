هيفاء وهبي تغني "عدى الكلام" لسعد لمجرد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام، مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي. 


وكانت الفنانة هيفاء وهبي في مقطع الفيديو تغني وترقص على نغمات "عدى الكلام" للفنان سعد لمجرد . 


وأعلنت الجهة المنتجة لمسلسل هيفاء وهبى "أسود فاتح"، عن عرض العمل على القنوات الفضائية فى شهر أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مخرج العمل من عمليات المونتاج والمكساج وتسليم الحلقات للشركة المنتجة.

يعد مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.


وجهت هيفاء وهبي الدعم للأشقاء السودانيين؛ بعد تضررهم بسبب مياه السيول والفيضانات التي أدت إلى غرق معظم مناطق السودان.

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