أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل "إسعاف يونس"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يظهر الفنان أحمد فهمى في مسلسل "إسعاف يونس" كضيف شرف، والمسلسل يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد أنور في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي،ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه في إطار علاقة حب بين محمد أنور وسارة سلامة، ويظهر محمد أنور خلال الأحداث بشخصية طبيب، كما أنه يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى لكي يتزوج من سارة سلامة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "إسعاف يونس" يشارك في بطولته بجانب محمد أنور، كل من سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.




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