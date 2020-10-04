بهذه الطريقة ..نسرين طافش تهنئ الشعب العراقي بعيده القومي

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نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.



وهنأت نسرين الشعب العراقي بمناسبة اليوم الوطني العراقي ، فعلقت على الصورة قائلة:" "أبارك لاصدقائي ومتابعيني من العراق الحبيب في اليوم الوطني العراقي .. حمى الله بلاد الرافدين بلاد الاصالة والعراقة و الناس الحلوة .. و حمى الله بلادنا العربية و العالم اجمع ".





وتشارك نسرين طافش الآن في مسلسل «الوجه الاَخر» الذي يعرض أسبوعيًا من السبت للأربعاء على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً، وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة ماجد المصري وندا موسى ونسرين طافش ومادلين طبر وأحمد سلامة.





ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.





ويجسد ماجد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.



