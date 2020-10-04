أصالة تهنئ فايز السعيد بعيد ميلاده.. وتعلق :"صوتك نقطة نور بتحارب كل عتمة"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة المطرب فايز السعيد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أصاله صورة لفايز السعيد، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وأخي فايز السعيد الشّهمّ الغالي بخير وبصحة ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب كلّ عتمة، كتير غنّوا من ألحانك ومنّ حظّي كنتّ وحده منّهم".

وفي سياق آخر، طرحت أصالة نصرى، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "والله وتفارقنا" علي موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.



أخبار تهمك

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 5 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عمر خربين يفرض شروطه للانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بصفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 10 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ أقل من ساعتين

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

01:03 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»