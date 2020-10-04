أصالة تهنئ فايز السعيد بعيد ميلاده.. وتعلق :"صوتك نقطة نور بتحارب كل عتمة"

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حرصت الفنانة أصالة، على تهنئة المطرب فايز السعيد بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بكلمات مليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".



نشرت أصاله صورة لفايز السعيد، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وأخي فايز السعيد الشّهمّ الغالي بخير وبصحة ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب كلّ عتمة، كتير غنّوا من ألحانك ومنّ حظّي كنتّ وحده منّهم".



وفي سياق آخر، طرحت أصالة نصرى، مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "والله وتفارقنا" علي موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.







