طلب عاجل من رئيس النصر السابق للاتحاد السعودي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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طالب الأمير فيصل بن تركي رئيس الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي النصر الإتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراتي الجولة الأولى والثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فيما يخص العالمي لتفادي إصابة لاعبيه بالإرهاق.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب بن تركي تغريدة " يجب التركيز على القادم وهو الدوري، فلنترك الانتقادات ولنركز على المهمة المقبلة، ولكن أود أن أطرح رأيا بسيطا، أكثر نادي سعودي وصل الى مرحلة متقدمة في هذه البطولة هو النصر".


وتابع " "يجب طلب تأجيل أول جولتين من الدوري السعودي لنادي النصر، لكي لا يقع إرهاق على نادٍ شرف الوطن وهنا تكمن تعادل الفرص كما حدث في الدوري الإسباني كمثال".


يُذكر أن النصر كان قد وصل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية القارية وخرج يوم أمس السبت على يد بيرسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاً منهما.

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