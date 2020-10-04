أحمد حسن: صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع الأهلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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صرح قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن بأن نجم خط وسط الأهلي صالح جمعة سيشارك في المباريات المقبلة مع القلعة الحمراء. 


وخلال تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر قال: "صالح جمعة يعطى نوع من أنواع اللامبالاة، بعدما نشر صور له في مواقع التواصل الاجتماعي".


وواصل: "هناك اتفاق بين الجهاز الفني ولجنة التخطيط، من أجل الدفع بصالح في المباريات المقبلة، من أجل الوصول إلى نسبة الـ10% من المباريات لعدم منحه أحقية في فسخ العقد طبقا لقواعد الفيفا".


وتابع:" الزمالك يريد التعاقد مع صالح جمعة وهناك اتفاق معهم حال رحيله عن النادي الأهلي".


وأكمل:" بهذا الشكل، أعتقد أن صالح جمعة لن يقدم جديد في أي نادٍ آخر".

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