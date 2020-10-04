رونالدو يُزين قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي نابولي اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي.





وذكرت بعض المصادر الصحفية أن المباراة من الممكن أن يتم تأجيلها بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنع كتيبة جاتوزو من السفر إلى مدينة تورينو لخوض اللقاء.





وقال الحساب الرسمي للبيانكونيري أن اليوفي سوف يتوجه إلى المباراة بعد أن جاءت القائمة على النحو التالي :-





حراسة المرمى: تشيزني - بنسوليو - بوفون.









خط الدفاع: دي تشيليو - كيليني - بونوتشي - دانيلو - كوادرادو - ديميريل - فرابوتا.









خط الوسط: آرثر - رامسي - ماكيني - بنتانكور - بورتانوفا - نيكولوسي - كولوفيسكي.









خط الهجوم: رونالدو - موراتا - ديبالا - كوستا - فريوني.



