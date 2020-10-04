الكهرباء: العداد الكودي لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد الكودي هو عداد مسبوق الدفع، ويحسب قيمة الاستهلاك بدقة، ولكنه لا يقنن وضع الوحدة السكنية المخالفة.

وأشار "حمزة"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنهم تلقوا أكثر من 750 ألف طلب لتركيب العدادات الكودية، والطلب الواحد قد يحتوي على أكثر من وحدة عقارية، مؤكدا أنهم تلقوا نحو 6 آلاف استفسار عن العدادات الكودية، ويقومون بالرد عليها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن عدد زوار المنصة يتراوح من 60 إلى 80 ألف زائر يوميا.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد الفترة الزمنية الخاصة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودى بدلا من نظام الممارسة إلى نهاية أكتوبر، لاتاحة الفرصة أمام الوحدات السكنية التي تصالحت في مخلفات البناء لتوصيل التيار لهم بطريقة أمنه.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فتحت منذ يوليو الماضي منصة الالكترونية الخاصة بتقديم طلبات التحويل إلى العداد الكودي للوحدات السكانية التى تستخدم نظام الممارسة، وهو ما سيوفر للمواطنين أحتساب معدلات استهلاكهم بطريقة عادلة، ودخول التيار الكهربائي لمنازلهم بطريقة أمنه، وتوفير خدمة طلب أعطال الكهرباء عند انقطاع التيار أو وجود مشكلات فنية في التوصيلات.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن مد تلقي طلبات التحويل إلى العداد الكودي يأتى تيسيرا على المواطنين بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر 2020 وذلك لتمكين كافة المواطنين من اتاحة الفرص للتقدم بالطلبات والحصول على العداد الكودي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه بالرغم من مد فترة تلقي طلبات التحول إلى العداد الكودي، إلا أن شركات توزيع الكهرباء ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات التى تلقتها منصة التحويل إلى العداد الكودي نحو 750 ألف طلب بعدد 1.8 مليون وحدة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن لتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء مدة فترة تلقي طلبات التصالح إلى نهاية أكتوبر بدلا من سبتمبر، مع وجود خفض في قيمة المصالحات وتسهيلات لسدادها.

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