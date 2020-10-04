تامر عاشور يختار أغنية جديدة لتسجيلها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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اختار المطرب تامر عاشور، أغنية جديدة من كلمات الشاعر محمد حامد، وألحان شريف اسماعيل، ومن المفترض أن يتم تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة فور الاستقرار على اسم الموزع الذي يقوم بتوزيعها.

في سياق أخر انتهى عمرو دياب، من تسجيل أغنية جديدة من ألحان تامر عاشور، وذلك استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.
واحتفل الفنان تامر عاشور، مؤخرًا بالمليون الأول لعدد المتابعين لقناته على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث نشر مجموعة صور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

فكانت الصور تضم صورة لدرع اليوتيوب الذهبي، والثانية لتورته، والثالثة لأصدقائه وأقاربه، وعلق عليهم قائلًا: "عدينا المليون الأول، بشكر أهلي كلهم واحد واحد، وأصحابي اللي ديمًا فاكرني وديمًا نتشارك في أي نجاح، وبشكر كل الجمهور اللي ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى".

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