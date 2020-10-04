الكينية كوسجي تفوز بماراثون لندن للعام الثاني على التوالي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
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توجت الكينية بريجيت كوسجي /26 عاما/ اليوم الأحد بلقب سباق ماراثون لندن لفئة السيدات لتكون النسخة الثانية على التوالي من السباق نفسه التي تتوج بلقبها.

وتفوقت كوسجي على باقي منافساتها في السباق وقطعت مسافة الماراثون في ساعتين و18 دقيقة و58 ثانية وسط تساقط بعض الأمطار.

وحلت الأمريكية ساره هال في المركز الثاني بفارق ثلاث دقائق وثلاث ثوان فيما احتلت الكينية الأخرى روث تشيبنجتيتش في المركز الثالث بعدما تفوقت عليها هال في المراحل الأخيرة من السباق لتتفوق عليها في النهاية بفارق أربع ثوان فقط.

وبلغ الفارق الذي يفصل الزمن الذي حققته كوسجي اليوم والزمن القياسي العالمي للسباق (ساعتان و14 دقيقة وأربع ثوان)، والذي حققته العام الماضي في سباق ماراثون شيكاغو ، نحو خمس دقائق.

كما قطعت كوسجي السباق اليوم في زمن يزيد عما حققته من زمن في نفس السباق العام الماضي ب38 ثانية.

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