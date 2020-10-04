إصابة ثلاثة من لاعبي سالزبورج بفيروس كورونا

دخل فريق ريد بول سالزبورج حامل لقب الدوري النمساوي في حجر صحي بعد اكتشاف إيجابية اختبارات فيروس "كورونا" لدى ثلاثة من لاعبي الفريق، حسبما أعلن النادي على موقعه بالانترنت اليوم الأحد.





وكان الفريق خضع للاختبارات بعد مباراته أمام مكابي تل أبيب في الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ولم يكشف ريد بول سالزبورج النقاب عن أسماء اللاعبين المصابين والذين تأكد غيابهم عن مباراة الفريق المقررة اليوم الأحد أمام هارتبيرج في الدوري النمساوي.





ودخل باقي لاعبي الفريق أيضا في الحجر الصحي بمبدأ الوقاية ما يعني أنه لن يسمح لهم بالذهاب لأي مكان باستثناء منازلهم وملاعب التدريب وملعب المباراة.





ولن ينضم أي من لاعبي الفريق إلى المنتخبات التي ينتمون إليها خلال جولة المباريات الودية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.



