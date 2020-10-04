الملك سلمان بن عبدالعزيز يصل إلى الكويت لتقديم التعازي بالشيخ صباح الأحمد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:12 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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وصل منذ قليل، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الكويت لتقديم التعازي بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

 

وذكرت صحيفة القبس، أن تلفزيون الكويت قطع بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم.

 

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في يوليو الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج بعد عملية جراحية أجراها في بلاده، مضيفة وقتها أنه في حالة صحية مستقرة.

 

هذا وكان قد فوَض الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل وفاته، ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بممارسة بعض صلاحياته الدستورية.

 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن النائب الكويتي صالح عاشور، أن رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمة غادرا قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف.

وقد قال النائب الكويتي، عبر حسابه على موقع تويتر: "غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب الأمير".

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