طعن ضد مرشح «مستقبل وطن» بالعمرانية لافتقاده حسن السمعة والسلوك

تقدم محمد فؤاد، المرشح عن دائرة العمرانية والطالبية بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشيح أحمد عاشور، مرشح حزب مستقبل وطن عن نفس الدائرة، لأنه يخالف شروط الترشح، من بينها أن يكون المرشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وحسن السير والسلوك وألايكون صدر ضده أحكاما نهائية وباتة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.





وجاء فى الطعن أن عاشور صدر ضده قرار تأديبى رقم 630 لسنة 2017 من قسم الجزاءات بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك لإشتراكه مع مجهول فى تزوير شهادة تثبت عمله فى شرطة المقاولون العرب لمدة 4 سنوات واشتراكه مع مجهول فى اصطناع شهادة تفيد بحصوله على درجة الماجستير فى 2 يوليو 2012 بجانب استيلائه بدون وجه حق على مبلغ 31952 كعلاوات وحوافز مالية. حيث تم تحرير جنحة ضده.





وأضاف الطعن: إن أهم الشروط المتطلبة فى المرشح لانتخابات مجلس النواب أن يكون حسن السمعة وحسن السلوك وأن يتمتع بالأمانة والنزاهة والشرف وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو مطلوب على ذمة قضايا، مشيرا إلى أن المادة 113 من قانون العقوبات تنص على «كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن». وأضاف الطعن: إن الوقائع تعد من الأفعال المعاقب عليها فى قانون العقوبات، ومن غير المتصور ترشح عاشور مع صدور قرار تأديبى ضده يفيد افتقاده شرط حسن السمعة والأمانة والنزاهة المتطلبين لعضوية البرلمان مطالب باستبعاده من كشوف المرشحين.







