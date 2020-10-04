حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للاانتخابات رقم ٢ه لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك لرفعها بعد الميعاد المحدد تقديم الطعون فيه.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، كل من رئيس الهيئة الوطنية للاانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ قد نص في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وتابع المدعي، أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١١١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستون يوما بما يجب ان تكون معه الدعوة للأنتخابات في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.

وأضاف، أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للاانتخابات بـدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ يعد على هذا النحو مخالفا لأحكام الدستور المصري ذلك لانه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب أن تكون لدعوة لانتخابات في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون. 

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الاانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية حيث إن دعوى الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي علي جموع الناخبين في دائرته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الادارية العليا

أخبار تهمك

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ ساعة الا ربع

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعة و 15 دقيقة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

نجم الأهلي على رادار عملاق الدوري الأسكتلندي

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ 18 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 12 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

10:06 ص

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟