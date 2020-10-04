نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

طالب بينات منجوني، لاعبي فريق صن داونز الجنوب إفريقي السابق، إدارة الفريق بعدم غلق الباب أمام نجوم الفريق للانتقال إلى النادي الأهلي، للعمل تحت قيادة بيتسو موسيماني.









وكان النادي الأهلي قد قام بتعيين بيتسو موسيماني، مديراً فنياً للفريق، بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.









وتؤكد تقارير صحفية جنوب إفريقية، أن الأهلي مهتم بعدة لاعبين من فريق صن داونز، أبرزهم الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو.









وقال منجوني في تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية: "أنا سعيد لبيتسو موسيماني، وفخور بتوليه مهمة الأهلي، ومثل تلك الفرصة تأتي مرة واحدة فقط".









وتابع: "إذا أتيحت الفرصة لبعض اللاعبين من صن داونز للذهاب إلى الأهلي فيجب أن ندعهم يذهبون، إنها فرصة العمر".



