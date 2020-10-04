حسام بدراوى.. المجلس القادم يحتاج شعراء ومثقفين

للمرة الثانية فشلت مساعى د. حسام بدراوى رئيس حزب الاتحاد فى تشكيل قائمة تضم عددا من الأحزاب والشخصيات العامة لخوض انتخابات مجلس النواب، فرغم الإخفاق الذى لاحقه فى قائمته التى كان يعدها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ السابقه، والتى رفضت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لعدم استكمال الأوراق المطلوبة للترشح، إلا أنه لم ييأس وسعى مرة أخرى لتشكيل قائمة ثانية، لكن يبدو أن مسألة تعرقل مساعيه مستمرة.





الجديد فى تجربة بدراوى تأكيده خلال تشكيل قائمته على ضرورة أن يمثل ثلثها على الأقل الفنانون والمثقفون والكتاب، بدعوى أن هذه الفئة هى الأولى بأن تكون تحت القبة لقربها من المشاكل الحياتية للشعب المصرى.





وطبقا لرؤية بدراوى الذى كان يسعى لأن يكون 30% من أعضاء القائمة من فئة hglertdk، فإن الممارسة السياسية ليست شرطا أساسيا فى العمل الانتخابى، خاصة أن أمثال هؤلاء المثقفون سيكونون حلقة الوصل الرئيسية بين الشعب والبرلمان؟.





نجح بدراوى بالفعل فى التواصل مع عدد معقول من هؤلاء المثقفين والفنانين أمانا منه بأنهم رجال المرحلة، لكنه فشل فى أن يستكمل باقى حلمis إما لتراجعه فى اللحظات الأخيرة أو لتعثره فى استكمالها.







