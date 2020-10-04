"شباب الصحفيين": قطر تمول هيومان رايتس للدفاع عن مروجي الرذيلة في مصر

كشفت جبهة شباب الصحفيين، أن قطر بقيادة زعيم الإرهاب في العالم وراعي الإرهابيين المطلوبين على ذمة قضايا إرهابية تميم بن حمد تمول المنظمة المشبوهة سيئة السمعة "هيومان رايتس ووتش" للدفاع عن مروجي الرذيلة والشذوذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكدة أن سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة هي المسئولة عن إطلاق دعوات الدفاع عن مروجي الرذيلة والشذوذ





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: أن أمير قطر المراهق تميم يسعى بكل قوة لنشر الفجور والقضاء على القيم والأخلاق في المجتمع العربي من خلال بث سمومة عن طريق المنظمات المشبوهة التي يمولها لتشويه الوطن العربي.





وأضاف طوالة، أن منظمة هيومان رايتس ووتش تسيطر عليها قطر وجماعة الإخوان الإرهابية والتي زرعت داخلها من خلال رأس افعي الإخوان ابراهيم منير الهارب إلي بريطانيا عدد من الإخوان في مقدمتهم المدعوة سلمي نجل القيادي الاخواني الهارب اشرف عبد الغفار



