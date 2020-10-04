مفاجأة مدوية في قائمة برشلونة لمباراة إشبيلية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي إشبيلية اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الخامسة من الليجا.

وشهدت قائمة البلوجرانا مفاجأة من العيار الثقيل بتواجد الأمريكي سيرجينيو دست الذي إنضم حديثاً قادماً من صفوف فريق نادي أياكس في الوقت الذي أكد فيه الفريق على أن تواجده في مباراة اليوم يعتمد على إنهاء أوراقة الرسمية في رابطة الليجا.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي :-

دست - بيكيه - بوسكيتس - ألينيا - جريزمان - بيانيتش - ميسي - ديمبلي - نيتو - كوتينيو - بيدري - ترينكاو - ألبا - برايثوايت - سيرجي روبيرتو - دي يونج - فاتي - إيناكي بينا - بويج - كونراد - أراوخو - مينجو - تيناس.

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