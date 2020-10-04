نوال الزغبي توجه رسالة لجمهورها

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة نوال الزغبي، تغريدة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".


وكتبت نوال الزغبى في التغريدة : "في هذا العالم إن رأيت شخصاً تغير أسلوبه معك تأكد أنه أخذ مصلحته وانتهى إنتهت المسرحية" .

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما إلهامى دهيمة.

قامت نوال الزغبي مؤخرا بطرح أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

الجدير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.

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