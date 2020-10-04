أسعار النفط تسجل ثاني خسارة أسبوعية بعد إصابة ترامب بفيروس كورونا

انخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة يوم الجمعة، وسجلت ثاني خسارة أسبوعية بعد أن أصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19، مما بدد الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وفي ظل الزيادة في الإنتاج العالمي من الخام التي تهدد بتقويض تعاف متواضع للسوق.





وتكبد كلا الخامين القياسيين برنت والأمريكي الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي. وجاءت الضبابية التي تكتنف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي إلى جانب سلسلة من مباعث القلق التي من بينها بيانات ضعيفة للبطالة في الولايات المتحدة وزيادة في الإمدادات من كبار منتجي النفط في العالم.





ونزل خام برنت 1.66 دولار، بما يعادل 4.1 بالمئة، إلى 39.27 دولار للبرميل عند التسوية. وعلى أساس أسبوعي، هبط برنت سبعة بالمئة. وجرت تسوية الخام الأمريكي بتراجع 1.67 دولار، أو 4.3 بالمئة، إلى 37.05 دولار، وبانخفاض أسبوعي ثمانية بالمئة. والخامان القياسيان كلاهما منخفضان للأسبوع الثاني على التوالي.





أثار إعلان ترامب إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بكوفيد-19 موجات بيع في أسواق الأسهم حول العالم.





كما زاد الضغط على السوق بفعل تنامي المعروض. فقد أفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة بأن شركات الطاقة الأمريكية زادت حفارات النفط والغاز العاملة في الأسبوع الأخير، وهو مؤشر على أن زيادة في المعروض قادمة.





وأظهر مسح أجرته رويترز أن إمدادات الخام من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) زادت في سبتمبر أيلول 160 ألف برميل يوميا مقارنة بمستواها قبل شهر.