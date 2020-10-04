تشكيل وست بروميتش أمام ساوثهامبتون.. واستبعاد حجازي من القائمة

استبعد سلافن بيليتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون، لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجاز من التشكيل الاساسي أمام فريق ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من البريميرليج.





وشهدت القائمة وست بروميتش النهائية غياب مدافع منتخب مصر أحمد حجازي، على الرغم من تعافيه من إصابته بأوتار الركبة والتي أجبرته على الغياب عن وست بروميتش بعد الجولة الأولى.

