تشكيل وست بروميتش أمام ساوثهامبتون.. واستبعاد حجازي من القائمة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
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استبعد سلافن بيليتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون، لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجاز من التشكيل الاساسي أمام فريق ساوثهامبتون في الجولة الرابعة من البريميرليج.

وشهدت القائمة وست بروميتش النهائية غياب مدافع منتخب مصر أحمد حجازي، على الرغم من تعافيه من إصابته بأوتار الركبة والتي أجبرته على الغياب عن وست بروميتش بعد الجولة الأولى.

وجاء تشكيل وست بروميتش أمام ساوثهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: جونستون.

الدفاع: تاونسيند، أوشيا، أجايي، بارتلي.

الوسط: ديانجانا، ساويرس، ليفرمور، بيريرا، إدواردز.

الهجوم: روبنسون.

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