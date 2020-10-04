السلع التموينية تسعى لطرح مناقصة عالمية لشراء زيت الصويا و دوار الشمس

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم السبت إنها تسعى عبر مناقصة عالمية لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الثلاثاء.





وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم في الفترة بين 25 نوفمبر تشرين الثاني و15 ديسمبر كانون الأول.





وأشارت الهيئة إلى أن السداد سيكون باستخدام تسهيل ائتماني لمدة 180 يوما.



