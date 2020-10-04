التشيكل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:37 م
مصطفى صابر
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أعلن كلا من الفريقان ليستر سيتي ووست هام يونايتد التشكيل الرسمي في مواجهة التي تجمع بينهم بعد قليل ف إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليستر سيتي هذه المباراة في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، حصدها من الفوز في مبارياته الثلاث السابقة في المسابقة، فيما يحتل وست هام المركز الثاني عشر، برصيد 3نقاط.
وجاء ليستر سيتي كالتالي:
في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.
في خط الدفاع: تيموتي كاستاني، دانيال أمارتي، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو وجيمس جاستن.
في خط الوسط: أيوزي بيريز، يوري تيليمانس، نامبليس ميندي، هارفي بارنيس.
في خط الهجوم: جيمي فاردي.
بينما جاء تشكيل وست هام كالتالي:
في حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.
في خط الدفاع: فلاديمير كوفال، فابيان بالبوينا، أنجيلو أوجبونا، آرون كريسويل وأرثر ماسوكو.
في خط الوسط: جارود بوين، توماس سوسيك، ديكلان رايس وبابلو فورنالسز
في خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.