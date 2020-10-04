التشيكل الرسمي لمواجهة ليستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
Advertisements
أعلن كلا من الفريقان ليستر سيتي ووست هام يونايتد التشكيل الرسمي في مواجهة التي تجمع بينهم بعد قليل ف إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليستر سيتي هذه المباراة في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، حصدها من الفوز في مبارياته الثلاث السابقة في المسابقة، فيما يحتل وست هام المركز الثاني عشر، برصيد 3نقاط.

وجاء ليستر سيتي كالتالي:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

في خط الدفاع: تيموتي كاستاني، دانيال أمارتي، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو وجيمس جاستن.

في خط الوسط: أيوزي بيريز، يوري تيليمانس، نامبليس ميندي، هارفي بارنيس.

في خط الهجوم: جيمي فاردي.

بينما جاء تشكيل وست هام كالتالي:

في حراسة المرمى: لوكاس فابيانسكي.

في خط الدفاع: فلاديمير كوفال، فابيان بالبوينا، أنجيلو أوجبونا، آرون كريسويل وأرثر ماسوكو.

في خط الوسط: جارود بوين، توماس سوسيك، ديكلان رايس وبابلو فورنالسز

في خط الهجوم: ميشيل أنطونيو.

أخبار تهمك

نجم الأهلي على رادار عملاق الدوري الأسكتلندي

منذ ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

ليس سيرينو.. الأهلي يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

10:06 ص

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟