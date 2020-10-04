حواس: منطقة الأهرامات تشبه حديقة الحيوان.. وجاري تطويرها (فيديو)

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي في القرن الـ 21، مشيرا إلى أن العالم بأكمله ينتظر افتتاحه.

وأشار "حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه يُسأل دائما عند سفره "إمتى هتفتتحوا هذا المتحف"، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير سيكون تحفة أثرية، والعالم كله سيأتي لزيارته عبر مطار سفنكس.

ولفت عالم الآثار المصري، إلى أنه جاري تطوير منطقة الأهرامات لتكون منطقة حضارية، مشبها منطقة الأهرامات بحديقة حيوان، معلقا: "المنطقة با جمالة وخيالة وباعة جائلين.. منظر غير حضاري اطلاقا".

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، إن كشف سقارة الذي تم الإعلان عنه أمس هام جدا، ودخل كل بيت على مستوى العالم، حيث أنه يعطينا فكرة عن طريقة التحنيط في الأسرة الـ 26، أي منذ 2600 عام.

وأشار "حواس"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن التوابيت التي سيتم اكتشافها الفترة المقبلة بنفس المنطقة ستكون متشابهة، متوقعا أن منطقة سقارة تحتوي على آلالاف من التوابيت، معلقا: "منطقة سقارة في فترة العصر المتأخر كانت منطقة للدفن".

وأضاف أن مصر اكتشفت 30% من آثارها، ومازال هناك 70% في باطن الأرض، معربا عن سعادته بأن الاكتشافات في مصر أصبحت تتم بأيدي مصرية، قائلا: "أصبح لدينا شباب أثريين لا يقلوا كفاءة عن الأجانب.. كنا زمان خدامين للأجانب، هما يكتشفوا وإحنا نسقفلهم، ونعلن الكشف، ولكن الوضع تغير الآن".

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