قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:34 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات السورية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا تفجير استهدف ليلة أمس حاجزا للفصائل الموالية لتركيا في مدينة الباب السورية، إلى ثلاثة قتلى و6 جرحى.

 

وكشفت وسائل الإعلام السورية، أن من بين القتلى ضابطا فيما تعرف بالشرطة المحلية، وأن الانفجار الذي وقع في "دوار سوق الهال" في محيط المدينة بريف حلب الشرقي، نجم عن سيارة مفخخة.

 

وكانت مدينة الباب السورية، تشهد شأن المناطق الأخرى، التي تسيطر عليها تركيا عبر الفصائل المسلحة الموالية لها في الشمال السوري، انفجارات متتالية، إذ كانت المدينة قد شهدت في أغسطس الماضي تفجيرين قتل في أحدهما ضابط في ما يُعرف بـ "الجيش الوطني".

 

كما شهدت مدينة عفرين الخاضعة للسيطرة التركية، أمس أيضا انفجار قنبلة، لكنه لم يسفر عن ضحايا، بينما كانت المدينة ذاتها شهدت انفجارا عنيفا لسيارة مفخخة أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

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