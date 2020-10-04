اليوم.. رزان مغربي ضيفة برنامج "مي شو" على "القاهرة والناس"

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستضيف الإعلامية مي يعقوبي في برنامجها "مي شو"، الليلة الفنانة رزان المغربي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة ١٢ ظهرًا على قناة "القاهرة والناس".

وقامت القناة بالترويج للحلقة، من خلال صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، حيث نشرت البوستر الترويجي للحلقة، وعلقوا عليها لتشوق الجمهور:"النجمة والإعلامية رزان مغربي هتكون ضيفة مي يعقوبي، في الحلقة الأولى من مي شو، يوم الأحد 4 أكتوبر الساعة 12 ظهرًا حصريًا على القاهرة والناس".

وفي سياق آخر، تُشارك رزان مغربي في فيلم "صابر وراضي"، و تجسد خلال الأحداث شخصية "جاسمين" سكرتيرة الفنان محسن محي الدين، الذي يظهر خلال الأحداث قعيدًا، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع" راضي"والذي يجسد دوره الفنان أحمد آدم.

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