قرار نهائي.. ليون يصدم برشلونة في الصفقة المنتظرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشف نادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن قراره النهائي بشأن إمكانية الاستغناء عن خدمات نجمي الفريق حسام عوار وممفيس ديباي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لما ورد بشبكة "راديو مونت كارلو" نقلا عن إدارة الإعلام بنادي ليون، فإن ديباي وعوار مستمرين مع الفريق بالموسم الحالي، ولن ينتقلا لأي نادٍ.

وواصلت:" إنتظم اللاعبين في تدريبات الفريق الجماعية اليوم، وسيكونان لهم مكان داخل قائمة لقاء أولمبيك مارسيليا، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز".

وأضافت:"لقد كثرة الأحاديث في الفترة الأخيرة عن ارتبط اسم ممفيس ديباي بالانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني، ليلحق بمدربه السابق في منتخب هولندا، رونالد كومان، المدير الفني الحالي للفريق الكاتالوني".

وأختتم:"وحظي عوار باهتمام أكثر من نادٍ، أبرزهم آرسنال ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد".

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