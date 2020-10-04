في عيد ميلاد صابرين.. تعرف علي قصة ارتباطها بالفنان محمد فؤاد

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل اليوم الفنانة صابرين بعيد ميلادها ، فهي ممثلة مبدعة شاركت في الكثير من الأعمال الناجحة التي مازالت عالقة في أذهان الجمهور .

وتزامناً مع تلك المناسبة يعرض لكم"الفجر الفني" حقيقة ارتباط وخطبة صابرين للفنان محمد فؤاد.

في منتصف عام 1990، كان محمد فؤاد، أطلق ألبومه الغنائي الشهيرة "إسالي" ومعه طرح كليب الأغنية الذي شاركت في بطولته الفنانة صابرين، ومن بعدها بعدة أشهر من نفس العام، أعلن "فؤاد" خطوبته لها، وامتلأت الجرائد والمجلات في ذلك الوقت بصورهما.

ولكن العلاقة لم تستمر، ولم تصل إلى الزواج، حيث انفصل الثنائي ورفضا الحديث عن تفاصيل الانفصال، إلا أن صابرين بعد ذلك بعدة سنوات كشفت عن الانفصال قائلة: "أسمعوا شكل الأغنيات اللي غناها فؤاد في حقي بعد الانفصال وإنتوا هتعرفوا السبب إيه".

ومن أشهر الأغنيات التي طرحها "فؤاد"، عقب الانفصال مباشرة كانت "هودعك"، التي اشتراها خصيصا من الشاعر مصطفى كامل، بعد أن كان قد باعها لمطرب شاب في ذلك الوقت لكي تكون رسالة "فؤاد" عن فسخ الخطوبة.

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