مايورال يجبر يوفيتش على البقاء في ريال مدريد

تراجع نادي ميلان الايطالي عن فكرة التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن ميلان كان قريبًا للغاية من التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة في الصيف الحالي.





وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان تخلى عن فكرة التعاقد مع يوفيتش وقرر خوض الموسم الحالي بنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فقط في خط الهجوم.





وأكد الموقع الإيطالي أن ريال مدريد اتخذ مؤخرًا قرارًا مشابهًا بعد أن سحب يوفيتش من سوق الإنتقالات الصيفية الحالية عقب تخليه عن بورخا مايورال لصالح روما الإيطالي.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفيتش انتقل من آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة للمشاركة برفقة الملكي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.







