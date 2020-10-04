باستثناء لاسارتي.. بدايات "مُبشرة" لمدربي الأهلي في عهد "الخطيب" قبل انطلاقة موسيماني

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يستهل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مشواره مع الأهلي بمواجهة قوية ضد المقاولون العرب مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

وتعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين خلفا للمدرب السويسري رينيه فايلر والذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرا.

بيتسو موسيماني أصبح المدرب الخامس للأهلي في عهد محمود الخطيب بعد كل من، حسام البدري، وباتريس كارتيرون، ومارتن لاسارتي، ورينيه فايلر، بينما تولي الثنائي محمد يوسف وأحمد أيوب القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت 3 مرات في ولاية "بيبو".

ورغم حسم الأهلي لقب بطولة الدوري الممتاز منذ الجولة 28 من البطولة، لكن المدرب الجنوب إفريقي يتطلع لتحقيق بداية قوية مع المارد الأحمر بالفوز على المقاولون العرب في لقاء الليلة، حتي يكسب ثقة الجماهير الأهلاوية في بداية مشواره مع الفريق.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير - كيف جاءت بدايات مدربي الأهلي في عهد محمود الخطيب؟ - الذين تولوا القيادة الفنية للفريق بشكل دائم ولا يتضمن التقرير نتائج المدربين المؤقتين للفريق الأحمر:-

- حسام البدري:

كان البدري مدربا للأهلي في عهد مجلس إدارة النادي السابق برئاسة محمود طاهر واستمر في منصبه بعد انتخاب محمود الخطيب رئيسا للقلعة الحمراء، ونجح في تحقيق انتصار عريض على إنبي في مباراة الفريق الأولي في عهد "بيبو" بنتيجة 4-1 في لقاء الجولة 12 من الدوري موسم 2017 – 2018.

- باتريس كارتيرون:

استهل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مهمته مع الأهلي بفوز ساحق على حساب فريق تاونشيب البتسواني بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما بتاريخ 17 يوليو لعام 2018، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، 

- مارتن لاسارتي:

خسر الأوروجواياني مارتن لاسارتي مباراته الأولي مع الأهلي أمام نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما بتاريخ 4 يناير لعام 2019 في لقاء الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

- رينيه فايلر:

أول مباراة للسويسري رينيه فايلر مع الأهلي كانت ضد فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 2-0.

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