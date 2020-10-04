هيفاء وهبى: أنا عنيدة وذكية و«إسود فاتح» واقعى

منافسة درامية خارج شهر رمضان للمرة الأولى تخوضها الفنانة هيفاء وهبى من خلال مسلسل «إسود فاتح» الذى تأجل عرضه بسبب أزمة فيروس كورونا، التى هددت العالم، لكن قبل أيام بدأ عرض أولى حلقات المسلسل عبر منصة «شاهد»، التى تعتبر أولى خطوات هيفاء وهبى عبر شاشة المنصات الإلكترونية.





تقول هيفاء عن هذا العمل إنها تجسد شخصية سيدة أعمال تدعى رانيا خطاب، وهى ابنة رجل أعمال مشهور يجسده «نبيل نور الدين» الذى يجعل فى يدها القرار لكافة مشاريعه وأعماله، لعدم ثقته فى ابنه الآخر «سيف» الذى يجسده شريف سلامة، لتصبح هى المسئولة الأولى عن إدارة أعمال والدها وشركاته وهو مايحول حياتها تماما لتصبح شخصية قوية ولديها القدرة على المواجهة والتحدى.





وتضيف هيفاء عن الشخصية أن كل ما تتعرض له رانيا خطاب فى أحداث المسلسل يجعلها قادرة على مواجهة كل الأزمات والمشاكل والصراعات، التى تجمعها فيما بعد بكثير من المقربين بداية من شقيقها سيف وحتى زوجها راغب.





هيفاء صرحت بأن أكثر ما جذبها لشخصية رانيا خطاب، هو أن الأحداث التى صاغها كاتب العمل أمين جمال واقعية كثيرًا، فالعمل يحمل الكثير من العلاقات المتشابكة، والشخصيات الحقيقية التى نواجهها فى الحياة دون مبالغة أو أحداث خيالية.





وأشارت هيفاء إلى أن قصة العمل تحتوى على الكثير من الغموض والإثارة وتنوع العداوات بين شخصيات الأحداث هو أكثر ما حمسها للمسلسل، خاصة أنها غابت عن الدراما الرمضانية لمدة عامين، ووجدت فى هذا العمل ما يجعلها تعود للجمهور بشخصية مختلفة ودراما قوية لم تقدمها من قبل.





وعن وجود تشابه بين شخصيتها الحقيقية، وبين شخصية سيدة الأعمال «رانيا خطاب» التى تجسدها ضمن أحداث «إسود فاتح» أكدت هيفاء أن هناك بعض الصفات التى تجمعها برانيا فهى عنيدة وهادئة وذكية أيضا.





وردا على عرض مسلسل «إسود فاتح» عبر منصة شاهد ترى هيفاء أن هناك أهمية كبيرة للمنصات الإلكترونية هذه الفترة، وتتوقع أن الاهتمام بها سيزداد مع الأيام، وتعتبر هيفاء أن التعاون الأول لها مع المخرج كريم العدل من أكثر التجارب الفنية الممتعة بالنسبة إليها خاصة أنها وجدت كيمياء خاصة تجمعهما سويا فهو مخرج ذكى كثيرا ويبذل أقصى ما فى جهده ليخرج أفضل صورة ممكنة واعتبرته هيفاء من أقرب المخرجين لقلبها.





وعن المشاكل الأخيرة التى جمعت هيفاء بمدير أعمالها السابق محمد الوزيرى، رفضت هيفاء الحديث عن تطورات القضية وأكدت أن الموضوع فى مسئولية المحامى الخاص بها، وتثق فى قراراته كما تثق فى عدالة القضاء المصرى تماماً.





ونفت هيفاء وهبى أن يكون هناك مشاريع فنية جديدة تجمعها بمحمد رمضان كما تردد مؤخرا مؤكدة أنها تنشغل حاليا بتسجيل أحدث أعمالها الغنائية المقرر طرحها خلال الفترة القادمة.







