برشلونة ينفي رحيل ديمبيلي

أوضح نادي برشلونة الإسباني حقيقة ما تردد بخصوص رحيل نجم الفريق الفرنسي عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما انتشرت تقارير تفيد باقتراب اللاعب من الانتقال لنادي مانشستر يونايتد.





ونفي رامون بلانيس، السكرتير الفني لبرشلونة، ما تردد بخصوص رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة هذا الصيف.





وعن مفاوضات مانشستر لضمه قال: " لا توجد مفاوضات معهم، أنكر تمامًا هذا الأمر، إنه لاعب مهم ونعتمد عليه كثيرًا، ونأمل أن نستمتع به هذا الموسم، وأعتقد أنها ستكون سنة جيدة له معنا".





وتري صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رامون بلانيس لا يوضح الحقيقة كاملة بخصوص مصير ديمبلي مع برشلونة، وتعتقد أن اللاعب بات قريبا من مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف.





وتوقعت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يحاول حسم الصفقة بشكل رسمي قبل نهاية الميركاتو يوم الإثنين، مؤكدة أنه يواجه مشكلة في توفير الإمكانيات المالية لحسم الصفقة بعد استثمار ما يقرب من 100 مليون يورو للتعاقد فان دي بيك وبرونو فيرنانديز.





ويفضل مانشستر يونايتد أن تكون صفقة ديمبلي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، لكن برشلونة يريد الحصول على أموال الصفقة، هذا الصيف.



