برشلونة ينفي رحيل ديمبيلي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
أوضح نادي برشلونة الإسباني حقيقة ما تردد بخصوص رحيل نجم الفريق الفرنسي عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما انتشرت تقارير تفيد باقتراب اللاعب من الانتقال لنادي مانشستر يونايتد.

ونفي رامون بلانيس، السكرتير الفني لبرشلونة، ما تردد بخصوص رحيل عثمان ديمبلي عن برشلونة هذا الصيف.

وعن مفاوضات مانشستر لضمه قال: " لا توجد مفاوضات معهم، أنكر تمامًا هذا الأمر، إنه لاعب مهم ونعتمد عليه كثيرًا، ونأمل أن نستمتع به هذا الموسم، وأعتقد أنها ستكون سنة جيدة له معنا".

وتري صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن رامون بلانيس لا يوضح الحقيقة كاملة بخصوص مصير ديمبلي مع برشلونة، وتعتقد أن اللاعب بات قريبا من مغادرة النادي الكتالوني هذا الصيف.

وتوقعت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد يحاول حسم الصفقة بشكل رسمي قبل نهاية الميركاتو يوم الإثنين، مؤكدة أنه يواجه مشكلة في توفير الإمكانيات المالية لحسم الصفقة بعد استثمار ما يقرب من 100 مليون يورو للتعاقد فان دي بيك وبرونو فيرنانديز.

ويفضل مانشستر يونايتد أن تكون صفقة ديمبلي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، لكن برشلونة يريد الحصول على أموال الصفقة، هذا الصيف.

أخبار تهمك

نجم الأهلي على رادار عملاق الدوري الأسكتلندي

منذ ساعة و 16 دقيقة

طبيب بجامعة أمريكية يكشف مفاجأة عن الدواء الذي يتناوله ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

الآن

الزمالك ينهي صفقة جديدة

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته مع موسيماني

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يوجه ضربة قاضية إلى صخرة الدفاع

منذ حوالي 17 ساعة

بعد إصابته بكورونا.. رسالة عاجلة من ترامب للأمريكيين

منذ يومين

الأهلي يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يستكمل رحلة علاجه بنيويورك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يُطالب الأهلي بحسم صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهم

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

منذ ساعة الا ربع

بعد اكتشاف 59 تابوتا.. الأعلى للأثار يكشف مفاجأة جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم صن داونز السابق يطالب زملاءه بالانتقال إلى الأهلي

منذ ربع ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
03:02 م

سعر الدولار اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 بالبنوك.. استقرار متواصل مقابل الجنيه

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

الزمالك ينهي صفقة جديدة

12:03 م

نجم الأهلي السابق مرشح للانضمام إلى الزمالك

10:06 ص

الأهلي يرفض التفريط في أفشة

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟