علي قاسم يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي

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كشف الفنان علي قاسم، تفاصيل مشاركة في فيلم العالمي الأمريكي “Infidel”، من بطولة جيم كافيزيل، وكلوديا كارفان، والذي ظهر في برومو عرض الفيلم.





وقال علي، خلال لقائه مع “ET بالعربي ان اسم الشخصية التي يجسدها (جافيد) وهو شخص إيراني عمره 40 سنة، عايش في أمريكا وصديق البطل، الفيلم أكشن ومشوق مشيرًا : بأن التجربة من أولها لآخرها حلوة أكتر ما هي صعبة".





و تدور أحداث الفيلم حول صحفي يتلقى دعوة من صديقه، من أجل الحضور للقاهرة للحديث عن بعض الأمور التي تحدث في الفترة الآخيرة، لكنه بيتعرض للخطف، وبعد علم زوجته بالخبر، تبدأ في المحاولة على إجبار السلطات الأمريكية من أجل التدخل لإعادة زوجها، ولكنها تفشل وتضر تبحث عنه بنفسها.