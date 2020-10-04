الإلتزام أول الرحيل.. أول رسالة من موسيماني إلى صالح جمعة

أعلن النادى الأهلى منذ أيام عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر.





وكشفت تقارير صحفية أن موسيمانى وجه رسالة إلى صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بالإلتزام خلال الفترة المقبلة من أجل أن يكون له دور داخل التشكيل الأساسي للفريق.





وكان صالح جمعة قريب من الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعدما خرج من حسابات رينيه فايلر والذي طالب برحيله عن المارد الأحمر.





ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه اليوم نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.